Milan | Associazione Piccoli Azionisti | “Accogliamo di buon grado arrivo RedBird”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 giugno 2022) Attraverso una nota diffusa al termine dell’assemblea che ha avuto luogo oggi, l’di A.C.si è espressa in merito al cambio di proprietà. Innanzitutto è stato elogiato il fondo Elliott: “Ha operato bene, guardando sia aldi oggi che a quello di domani. Ha permesso al club di intraprendere la strada della trasparenza e della sostenibilità, presupposto essenziale per una crescita duratura“. In merito all’ingresso di, invece, si legge: “La nuova partnership societaria potrà rappresentare un volano di sviluppo importante per ile l’di“. SportFace.