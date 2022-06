Migranti, Pozzallo “scoppia” come Lampedusa: stanno sbarcando 436 migranti a bordo di due navi Ong (Di giovedì 9 giugno 2022) Continuano, senza sosta, gli sbarchi di migranti in Italia. Sono 436 i profughi che stanno sbarcando a Pozzallo da due due navi di Ong. In 344 erano sulla Sea Watch 3, tra loro 118 minori non accompagnati; altri 92, soccorsi tra il 4 il 5 giugno erano sulla Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, sbarcheranno subito dopo. Pozzallo sta diventando la Lampedusa bis. Due sbarchi di migranti con numeri importanti riaccendono i riflettori sugli sbarchi che arrivano dal nord e dal centro dell’Africa. Dopo giorni di mare, le autorità italiane hanno assegnato come “porto sicuro” quello di Pozzallo come chiesto dalle due organizzazioni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Continuano, senza sosta, gli sbarchi diin Italia. Sono 436 i profughi cheda due duedi Ong. In 344 erano sulla Sea Watch 3, tra loro 118 minori non accompagnati; altri 92, soccorsi tra il 4 il 5 giugno erano sulla Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, sbarcheranno subito dopo.sta diventando labis. Due sbarchi dicon numeri importanti riaccendono i riflettori sugli sbarchi che arrivano dal nord e dal centro dell’Africa. Dopo giorni di mare, le autorità italiane hanno assegnato“porto sicuro” quello dichiesto dalle due organizzazioni ...

