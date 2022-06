Michael Keaton: "Jack Nicholson mi ha consigliato di fare 'quattro o cinque flop' dopo il successo di Batman" (Di giovedì 9 giugno 2022) Michael Keaton svela il prezioso consiglio fornitogli dalla co-star di Batman Jack Nicholson, consiglio che oggi però non è più valido. Mentre Michael Keaton si prepara a tornare nei panni di The Batman nell'atteso cinecomic The Flash, rivela il consiglio fornitogli dal co-protagonista Jack Nicholson decenni fa. L'interprete del Joker nei film di Tim Burton gli disse di inanellare tre-quattro flop dopo il successo di The Batman. Nel corso della Drama Actor Emmy Roundtable organizzata dall'Hollywood Reporter, Michael Keaton ha ricordato le perle di saggezza fornitegli da Jack ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022)svela il prezioso consiglio fornitogli dalla co-star di, consiglio che oggi però non è più valido. Mentresi prepara a tornare nei panni di Thenell'atteso cinecomic The Flash, rivela il consiglio fornitogli dal co-protagonistadecenni fa. L'interprete del Joker nei film di Tim Burton gli disse di inanellare tre-ildi The. Nel corso della Drama Actor Emmy Roundtable organizzata dall'Hollywood Reporter,ha ricordato le perle di saggezza fornitegli da...

