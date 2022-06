“Mi sto per operare”. Francesco Chiofalo, l’annuncio dall’ospedale: “Me la sto facendo sotto” (Di giovedì 9 giugno 2022) Francesco Chiofalo e l’intervento chirurgico. Già in passato l’ex concorrente di Temptation Island si è sottoposto a diverse operazioni. Nel 2020 era volato in Turchia: “Sono qui a Istanbul – aveva spiegato lui stesso ai follower – perché mi dovrò sottoporre a un intervento di chirurgia estetica al volto. Purtroppo è un intervento piuttosto invasivo, infatti avrò il volto sfigurato dopo l’operazione per parecchio tempo. Salutate la mia faccia perché non la rivedrete più così”. Poi Francesco Chiofalo aveva scoperto di avere un tumore benigno al cervello: “Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene. Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera” aveva fatto sapere. Oggi, giovedì 9 ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)e l’intervento chirurgico. Già in passato l’ex concorrente di Temptation Island si èposto a diverse operazioni. Nel 2020 era volato in Turchia: “Sono qui a Istanbul – aveva spiegato lui stesso ai follower – perché mi dovròporre a un intervento di chirurgia estetica al volto. Purtroppo è un intervento piuttosto invasivo, infatti avrò il volto sfigurato dopo l’operazione per parecchio tempo. Salutate la mia faccia perché non la rivedrete più così”. Poiaveva scoperto di avere un tumore benigno al cervello: “Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene. Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera” aveva fatto sapere. Oggi, giovedì 9 ...

