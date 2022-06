“Mi sono operato”. Roger Balduino, intervento necessario dopo l’Isola dei Famosi: le condizioni (Di giovedì 9 giugno 2022) Roger Balduino, operazione dopo l’Isola dei Famosi. Ne aveva parlato già prima di sottoporsi all’intervento chirurgico, ma ora ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa è successo e quali siano adesso le sue condizioni di salute. L’ex naufrago aveva manifestato tutta la sua preoccupazione per quanto si stava per verificare, visto che comunque andare sotto i ferri crea inevitabilmente uno stato di ansia. E attraverso il social network Instagram, con alcune stories, ha svelato tutto. Roger Balduino, operazione dopo l’Isola dei Famosi per una problematica che gli stava provocando non pochi disagi. Nella giornata dell’8 giugno aveva fatto sapere: “Ciao raga buongiorno, oggi sarà una ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022), operazionedei. Ne aveva parlato già prima di sottoporsi all’chirurgico, ma ora ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa è successo e quali siano adesso le suedi salute. L’ex naufrago aveva manifestato tutta la sua preoccupazione per quanto si stava per verificare, visto che comunque andare sotto i ferri crea inevitabilmente uno stato di ansia. E attraverso il social network Instagram, con alcune stories, ha svelato tutto., operazionedeiper una problematica che gli stava provocando non pochi disagi. Nella giornata dell’8 giugno aveva fatto sapere: “Ciao raga buongiorno, oggi sarà una ...

Advertising

GiorgioPolara : @dariodangelo91 Stampano e mettono etichette pensando di stabilire, così, la qualità delle persone. Valutano così p… - gercci1 : Non dire cazzate per difendere operato di una dirigenza arrogante e impreparata : la Ferrari si è ripresa dopo disa… - GaeBrancaccio : RT @RaffaeleNasti8: @GaeBrancaccio @LelloConso La gente che chiede...anzi pretende di più...nn si rende conto che lo fa perché ormai ha fat… - RaffaeleNasti8 : @GaeBrancaccio @LelloConso La gente che chiede...anzi pretende di più...nn si rende conto che lo fa perché ormai ha… - nonsonoioseitu : Ma quelli che tifano Juve e criticano l'operato della Juve, perché non si fondano una propria squadra... arrivano… -