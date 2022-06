"Metabolismo, funzioni vitali...". Oscar Giannino e gli insulti per la malattia (Di giovedì 9 giugno 2022) Da giorni sui social piovono insulti su Oscar Giannino, preso di mira per il suo aspetto fisico. Il giornalista si è sfogato su Twitter Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Da giorni sui social piovonosu, preso di mira per il suo aspetto fisico. Il giornalista si è sfogato su Twitter

Advertising

LeonebonCettina : RT @OGiannino: Ai 'ma come si è ridotto?'. Basta vedermi per capire che bene non sto. Ma metabolismo saltato, valori delle funzioni vitali… - MatteoGriggio88 : RT @OGiannino: Ai 'ma come si è ridotto?'. Basta vedermi per capire che bene non sto. Ma metabolismo saltato, valori delle funzioni vitali… - GiancarloGhido2 : RT @OGiannino: Ai 'ma come si è ridotto?'. Basta vedermi per capire che bene non sto. Ma metabolismo saltato, valori delle funzioni vitali… - MariaPiaRagosa : RT @OGiannino: Ai 'ma come si è ridotto?'. Basta vedermi per capire che bene non sto. Ma metabolismo saltato, valori delle funzioni vitali… - BETTYBLU65 : RT @OGiannino: Ai 'ma come si è ridotto?'. Basta vedermi per capire che bene non sto. Ma metabolismo saltato, valori delle funzioni vitali… -