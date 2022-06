Mercato Milan, il punto e le ultime notizie su arrivi e rinnovi | VIDEO PM (Di giovedì 9 giugno 2022) Le ultime sul calcioMercato del Milan. Divock Origi è virtualmente un giocatore rossonero, mentre il riscatto di Alessandro Florenzi è sempre più vicino. Tanti rinnovi in ballo: il punto da Casa Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 giugno 2022) Lesul calciodel. Divock Origi è virtualmente un giocatore rossonero, mentre il riscatto di Alessandro Florenzi è sempre più vicino. Tantiin ballo: ilda Casa

Advertising

tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, PRIMI CONTATTI CON GLI AGENTI DI RASPADORI Al momento nessuna offerta al Sassuolo… - Gazzetta_it : Milan, il piano da 100 milioni per tornare grande anche in Champions - DanielsH796 : RT @NandoPiscopo1: @milan_corner @antig9696 @DanielsH796 Mi aspetto un tweet alle 23: 'Il Milan con Elliott ha speso 0 per il mercato, que… - deviddimaggio1 : @NonEvoluto @silvaraho @RuipiroAndrea @tcarapezza cmq è vero... le voci di mercato sull Inter... stanno oscurando l… -