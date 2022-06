Mercato italiano - La Top 10 di maggio - FOTO GALLERY

(Di giovedì 9 giugno 2022) Migliorano i dati deldell'auto, ma solo perché i passivi dei mesi scorsi avevano fatto registrare perdite superiori al 30%. Nell'ultima tornata di, che non ha beneficiato degli incentivi statali, già stanziati lo scorso febbraio, ma entrati ufficialmente in vigore solo alla fine del mese scorso, hanno continuato a pesare sulle vendite sia la crisi dei chip sia il calo della fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macro-economica. Rosso generalizzato. l risultati negativi hanno interessato praticamente tutti i principali gruppi, da Stellantis (-15,6%) a Volkswagen (-15%), da Renault (-14,2%) a Toyota (-2,1%), da BMW (-22%) a Daimler (-27,9%). Fra i marchi in positivo, da sottolineare le ottime performance di MG (+1.204,8%), DR (+162,8%), Cupra (+97,6%), DS (+18,7%) e Nissan (+17,4%). I modelli più ...

Advertising

PietroLazze : Per chiarezza: c'è ottimismo intorno alla firma del rinnovo con adeguamento per Italiano, l'accordo di massima c'è… - outcontextfiore : RT @SpaceViola_: Tenendo conto delle ultime voci di mercato, scriveteci nei commenti la vostra formazione ideale ???? #SpaceViola #Fiorentina… - fiorentinastats : RT @SpaceViola_: Tenendo conto delle ultime voci di mercato, scriveteci nei commenti la vostra formazione ideale ???? #SpaceViola #Fiorentina… - lorenzooleporee : RT @SpaceViola_: Tenendo conto delle ultime voci di mercato, scriveteci nei commenti la vostra formazione ideale ???? #SpaceViola #Fiorentina… - SpaceViola_ : Tenendo conto delle ultime voci di mercato, scriveteci nei commenti la vostra formazione ideale ???? #SpaceViola #Fiorentina #Italiano -

E che ha riportato in auge facendo volare la sua capitalizzazione dida 6,4 miliardi di dollari a più di 90 miliardi di dollari, raddoppiando le vendite e facendo crescere del 55% l'......due chili di cocaina e altrettanti di marijuana che avrebbero rifornito gli spacciatori del... L'uomo in passato era stato arrestato per spaccio ed espulso dal territorio, ma è ...In un contesto particolarmente teso, le raffinerie europee sono in difficoltà. Lottano per mantenere alti tassi di produzione. Stanno lottando per soddisfare la crescente domanda di petrolio. Le raffi ...Da notizie in vostro possesso qual'è l'ultimo giorno utile per disporne la vendita Ho provato a fare due conti ma non sono molto convinto.... Secondo voi può essere vantaggioso anche aderire ...