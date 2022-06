Mercato italiano - La Top 10 di maggio - FOTO GALLERY (Di giovedì 9 giugno 2022) Migliorano i dati del Mercato italiano dell'auto, ma solo perché i passivi dei mesi scorsi avevano fatto registrare perdite superiori al 30%. Nell'ultima tornata di maggio, che non ha beneficiato degli incentivi statali, già stanziati lo scorso febbraio, ma entrati ufficialmente in vigore solo alla fine del mese scorso, hanno continuato a pesare sulle vendite sia la crisi dei chip sia il calo della fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macro-economica. Rosso generalizzato. l risultati negativi hanno interessato praticamente tutti i principali gruppi, da Stellantis (-15,6%) a Volkswagen (-15%), da Renault (-14,2%) a Toyota (-2,1%), da BMW (-22%) a Daimler (-27,9%). Fra i marchi in positivo, da sottolineare le ottime performance di MG (+1.204,8%), DR (+162,8%), Cupra (+97,6%), DS (+18,7%) e Nissan (+17,4%). I modelli più ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 giugno 2022) Migliorano i dati deldell'auto, ma solo perché i passivi dei mesi scorsi avevano fatto registrare perdite superiori al 30%. Nell'ultima tornata di, che non ha beneficiato degli incentivi statali, già stanziati lo scorso febbraio, ma entrati ufficialmente in vigore solo alla fine del mese scorso, hanno continuato a pesare sulle vendite sia la crisi dei chip sia il calo della fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macro-economica. Rosso generalizzato. l risultati negativi hanno interessato praticamente tutti i principali gruppi, da Stellantis (-15,6%) a Volkswagen (-15%), da Renault (-14,2%) a Toyota (-2,1%), da BMW (-22%) a Daimler (-27,9%). Fra i marchi in positivo, da sottolineare le ottime performance di MG (+1.204,8%), DR (+162,8%), Cupra (+97,6%), DS (+18,7%) e Nissan (+17,4%). I modelli più ...

