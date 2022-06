Mental coach, sempre più vip ne hanno uno. «Da Madonna a Lady Gaga, ecco cosa chiedono» (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono sempre di più i vip, gli sportivi, gli uomini d’affari e i politici che si affidano ai Mental coach. Ma chi sono gli allenatori della mente, da non confondere con gli psicologi o i life coach anche se apparentemente le professioni potrebbero sembrare simili? In realtà i ruoli sono completamente diversi. Chi si rivolge ad un coach non ha problematiche o disagi ma è un cliente che deve raggiungere obiettivi specifici: personali, lavorativi, sportivi. E per ottenere il massimo dei risultati conta anche l’aspetto Mentale che, ad altissimi livelli, può fare la differenza. Come spiega Paolo Bran Veneziani, Life e Mental coach con esperienza ventennale, sono sempre di più i professionisti che si affidano a questo tipo di figura. “Da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 9 giugno 2022) Sonodi più i vip, gli sportivi, gli uomini d’affari e i politici che si affidano ai. Ma chi sono gli allenatori della mente, da non confondere con gli psicologi o i lifeanche se apparentemente le professioni potrebbero sembrare simili? In realtà i ruoli sono completamente diversi. Chi si rivolge ad unnon ha problematiche o disagi ma è un cliente che deve raggiungere obiettivi specifici: personali, lavorativi, sportivi. E per ottenere il massimo dei risultati conta anche l’aspettoe che, ad altissimi livelli, può fare la differenza. Come spiega Paolo Bran Veneziani, Life econ esperienza ventennale, sonodi più i professionisti che si affidano a questo tipo di figura. “Da ...

