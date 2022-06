Meloni: “Io e Salvini come Giulietta e Romeo? Non con stessa fine” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Dal palco di Verona, Giorgia Meloni, accanto a Matteo Salvini – che l’abbraccia più volte – ironizza sulle parole dei giornalisti usate tirando in ballo la celebre coppia scaligera, per il ‘ritrovato’ amore tra il leader leghista e la presidente di Fdi. “Dicono che siamo come Giulietta e Romeo? Non faremo la stessa fine, lo garantisco” dice Meloni. Salvini fa i suoi scongiuri, mostrando le corna e poi dice: “Anche perché lei ha a casa qualcuno che l’aspetta e pure io”. “Siamo belli come il sole”, assicura il leghista. Su questo palco, stasera, sottolinea Salvini, “c’è la coalizione che dall’anno prossimo, assieme a Forza Italia, governerà a lungo il nostro Paese. Questo è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Dal palco di Verona, Giorgia, accanto a Matteo– che l’abbraccia più volte – ironizza sulle parole dei giornalisti usate tirando in ballo la celebre coppia scaligera, per il ‘ritrovato’ amore tra il leader leghista e la presidente di Fdi. “Dicono che siamo? Non faremo la, lo garantisco” dicefa i suoi scongiuri, mostrando le corna e poi dice: “Anche perché lei ha a casa qualcuno che l’aspetta e pure io”. “Siamo belliil sole”, assicura il leghista. Su questo palco, stasera, sottolinea, “c’è la coalizione che dall’anno prossimo, assieme a Forza Italia, governerà a lungo il nostro Paese. Questo è ...

Advertising

elio_vito : Rahal, 42anni di origine marocchina è deceduto oggi a Castelvolturno per la fatica dopo avere salvato due bambini t… - brandobenifei : Approvato il regolamento per ridurre le emissioni degli autoveicoli. Sconfitta totale della destra di #Meloni,… - GiovaQuez : Meloni: 'Spero non regga fino alle elezioni. Prima si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada a ca… - Corriere : L’abbraccio tra Salvini e Meloni a Verona: «Non faremo la fine di Romeo e Giulietta» - TheJapos : Matteo Salvini è molto simpatico ma come politico dovrebbe fare il trombettista per le cerimonie. E la Meloni la co… -