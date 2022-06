Maturità | scoppia il caos mascherine Il ministro Bianchi | “Decida la commissione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiAgli scritti con la mascherina, agli orali non si sa: c’è confusione sull’utilizzo dei dispositivi di protezione di naso e bocca per gli esami di terza media e di, ormai imminenti. Se per i dirigenti scolastici la mascherina va indossata alle prove scritte, agli orali, appena il candidato inizia a parlare, può toglierla. Ma per ildell’Istruzione Patriziodeve decidere il presidente di. Replica l’Associazione presidi per voce del presidente Antonello Giannelli: “A me non sembra possa essere un presidente diche possa decidere se la mascherina si tiene o no agli esami orali: o c’è una ragione sanitaria o non c’è“. Un pasticcio, insomma. “Molti di noi si aspettavano che non ci fosse uso della mascherina agli esami. Ci atteniamo ...