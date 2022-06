Maturità, è caos mascherine: sì agli scritti, per gli orali non si sa (Di giovedì 9 giugno 2022) Per il ministro dell'Istruzione Bianchi deve decidere il presidente di commissione. Giannelli (Anp) non è d’accordo. Il sottosegretario alla Salute, Costa: «Basterebbe un decreto» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 9 giugno 2022) Per il ministro dell'Istruzione Bianchi deve decidere il presidente di commissione. Giannelli (Anp) non è d’accordo. Il sottosegretario alla Salute, Costa: «Basterebbe un decreto»

Pubblicità

ProDocente : Maturità 2022: è caos mascherine. Bianchi: ‘All’orale sarà il presidente di commissione a decidere se abbassarla’.… - Rolfi39 : RT @sole24ore: ?? #Maturità, è caos #mascherine: sì agli #scritti, per gli #orali non si sa - sole24ore : ?? #Maturità, è caos #mascherine: sì agli #scritti, per gli #orali non si sa - moneypuntoit : ?? Mascherine alla maturità, è caos: cosa succederà agli scritti e all'orale ?? - fisco24_info : Maturità, è caos mascherine: sì agli scritti, per gli orali non si sa: Per il ministro dell'Istruzione Bianchi deve… -