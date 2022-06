Matteo Bassetti torna da Bianca Berlinguer? Uno strano intreccio | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) La guerra non tira più e nelle redazioni televisive (e non) è già allarme rosso: urge nuovo tormentone estivo. Fortunatamente, la natura fa il suo corso e come da due anni a questa parte c'è sempre la pandemia a dare una mano. Enrico Mentana, al 100° giorno di diretta e dopo 300 ore a parlare di Donbass, Battaglione Azov, Putin e Zelensky, ha tirato giù la saracinesca della sua Maratona bellica su La7. Resistono i talk, almeno fino alle ferie, ma qualche segnale di cambio di rotta c'è stato anche tra prima e seconda serata. A Cartasu Rai3, per esempio, èto. Il Covid, almeno formalmente, è una emergenza ormai dimenticata (sperando di non assistere a colpi di coda in autunno). Ma c'è pur sempre il vaiolo delle scimmie, morbo esotico e dal meccanismo di contagio (sesso, ma non solo) ...