(Di giovedì 9 giugno 2022), conosciuto incon il nome di Zack Ryder, dopo una lunghissima permanenza alla corte dei McMahon ha ricominciato dalle indies nordamericane e si è tolto tantissime soddisfazioni. Si è completato sotto ogni aspetto ed il suo status attuale è quello oramai da vero e proprio top. Recentemente gli è stato chiesto se uninè nei suoi piani, la sua risposta è stata molto precisa. Never say never “Sarei un bugiardo se dicessi che non vorrei mai piu’ lottare al Madison Square Garden o a Wrestlemania. Ma posso dirvi con franchezza che non mi assilla o perseguita l’idea di tornare assolutamente a quei livelli. Non me ne frega niente. Se arriva la giusta chiamata da Vince McMahon o Tony Khan assolutamente mi accomoderei per una conversazione ma non è il mio obbiettivo ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Matt Cardona: 'Un ritorno in WWE? Mai dire mai...' - - Saintwrestling1 : @WrestlePurists Matt Cardona - BlazerMoto : @WrestlePrestige Matt cardona - TSOWrestling : Ric Flair, il cuore e l'anima dell'#NWA // #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Matt Cardona: 'Avrei voluto essere l'ultimo avversario di Ric Flair' - -

Matt Cardona was known as Zack Ryder during his time in WWE as he worked hard to establish himself in the company. Cardona was insanely over in the ...The thought of WWE's Zack Ryder reigning as the NWA Worlds Heavyweight champion–a title with lineage that dates back nearly three-quarters of a ...