Matilda De Angelis ritrova l’amore al fianco di uno splendido e famosissimo figlio d’arte

(Di giovedì 9 giugno 2022) Non si può scegliere chi amara. Ce lo dimostra beneDeche, dopo la fine della storia d’amore con Nayt, è stata sorpresa aldi unouomo. Che fa il suo lavoro. E sì, perché l’attrice bolognese aveva dichiarato di essere pronta a innamorarsi di nuovo, ma di un “panettiere”. Allontanarsi dal suo ambiente non è però stato possibile ed è così che ha ceduto al fascino delle emozioni provando a dare una possibilità alla sua vita sentimentale con Pietro Castellitto. Con lui è di certo inevitabile parlare di lavoro, poiché si sono conosciuti proprio sul set di Rapiniamo il duce, produzione di Netflix con Isabella Ferrari, Filippo Timi e Maccio Capatonda. Le foto, comparse sul settimanale Chi, hanno mostrato una coppia già affiatata, con una sintonia suggellata da un bacio che ha lasciato poco ...

Desi è innamorata di Pietro Castellitto e i due sono stati avvistati insieme tra le strade della Capitale. Ecco le ...Il colpo di fulmine sul set di "Rapiniamo il duce", il film Netflix in arrivo Che tra Pietro Castellitto eDefosse scoppiata la passione, il settimanale "Chi" diretto da Alfonso ... Matilda De Angelis: «Il successo mi ha tolto la libertà di flirtare, in futuro potrei dedicarmi alla musica» Matilda De Angelis si è innamorata di Pietro Castellitto e i due sono stati avvistati insieme tra le strade della Capitale. Ecco le foto.I due giovani attori - lui 26, lei 30 - sono stati sorpresi a Roma a scambiarsi un bacio . Il colpo di fulmine sul set di «Rapiniamo il duce», il film Netflix in arrivo ...