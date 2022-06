Mascherine obbligatorie per gli esami di terza media e di maturità: conferma Tar Lazio Elezioni e referendum domenica: mascherine consigliate (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Codacons aveva presentato ricorso contro l’obbligo di mascherine anti corona virus agli esami di fine anno scolastico. Il Tar Lazio ha respinto tale ricorso: per eliminare l’obbligo, sancito da decreto, sarebbe necessario un apposito decreto. Nelle condizioni attuali gli esami di terza media e di maturità si svolgono con l’obbligo di mascherine. Non saranno invece obbligatorie ma fortemente consigliate, le mascherine, nei seggi di Elezioni-referendum domenica. Lo stabilisce il provvedimento ministeriale. L'articolo mascherine ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Codacons aveva presentato ricorso contro l’obbligo dianti corona virus aglidi fine anno scolastico. Il Tarha respinto tale ricorso: per eliminare l’obbligo, sancito da decreto, sarebbe necessario un apposito decreto. Nelle condizioni attuali glidie disi svolgono con l’obbligo di. Non saranno invecema fortemente, le, nei seggi di. Lo stabilisce il provvedimento ministeriale. L'articolo...

GuidoDeMartini : ?? VOTO DEL 12 GIUGNO: LE MASCHERINE NON SONO PIÙ OBBLIGATORIE AI SEGGI ?? BENE! ministri Speranza e Lamorgese cedon… - stebellentani : Da “fonti del governo” Ansa riporta che mascherine al seggio per gli elettori non saranno obbligatorie, come sembra… - RaiNews : Le nuove regole anti covid per i seggi elettorali in vista del voto del prossimo 12 giugno #Covid - Fondoscala : Mascherine ai seggi 'fortemente raccomandate' ma non obbligatorie. - CamuniCando : Covid: dopo le polemiche mascherine ai seggi non saranno obbligatorie, maturandi con la Ffp2 -