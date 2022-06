Mascherine | cade l’obbligo ai seggi Ma il Tar condanna gli studenti

(Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo la stupefacente sentenza del Tar del Lazio, la quale boccia il ricorso del Codacons nei riguardi delleobbligatorie durante gli esami di maturità e di terza media, che dire? Per questo disgraziato Paese, a volte, esiste un giudice a Berlino, ma non certamente nei confronti delle insensate misure che continuano a funestare la nostra già complicata esistenza. Misure prive di alcuna base scientifica, sempre più chiaramente orientate ad esercitare una sorta di controllo sociale, e che vedono nell’odioso obbligo delleper i nostri ragazzi il simbolo più evidente dell’insopportabile oppressione sanitaria. Lo stesso Codacons, in una nota ufficiale, ha definito “gravissima ed errata” la decisione del Lazio, notoriamente di manica larga nei riguardi di chiunque sollevi anche solo un cavillo giuridico, ma non evidentemente in merito ...

