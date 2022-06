Mascherine, Bassetti: “Al seggio senza ma obbligo per maturità è presa in giro” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dietrofront del Governo sull’obbligo delle Mascherine per votare al referendum di domenica 12 giungo è ipocrita ed è solo una decisione della politica, non c’è nulla di scientifico. Come la maggioranza delle decisioni prese, scelte politiche camuffate come se avessero evidenze scientifiche. Togliere l’obbligo della mascherina per andare a votare ma tenerlo per i ragazzi che devono fare gli esami a scuola è una presa in giro. Non si trattano così i cittadini”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta il passo indietro del Governo sull’obbligo della mascherina per andare a votare, sarà infatti solo raccomandata, deciso da una circolare del Viminale, in seguito alla sottoscrizione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dietrofront del Governo sull’delleper votare al referendum di domenica 12 giungo è ipocrita ed è solo una decisione della politica, non c’è nulla di scientifico. Come la maggioranza delle decisioni prese, scelte politiche camuffate come se avessero evidenze scientifiche. Togliere l’della mascherina per andare a votare ma tenerlo per i ragazzi che devono fare gli esami a scuola è unain. Non si trattano così i cittadini”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta il passo indietro del Governo sull’della mascherina per andare a votare, sarà infatti solo raccomandata, deciso da una circolare del Viminale, in seguito alla sottoscrizione ...

