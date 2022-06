Mascherine agli esami di Stato, Bianchi: “Studenti potranno chiedere di abbassarla, deciderà il Presidente della Commissione” (Di giovedì 9 giugno 2022) "Il Presidente della Commissione decide se all'orale si può abbassare la mascherina. Se si è abbastanza lontano, se c'è un'aula molto grande, va benissimo, altrimenti potrebbe essere un problema; è il Presidente che decide e va rispettato. Domandate al vostro Presidente: dirà sì o no e giustificherà la scelta". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) "Ildecide se all'orale si può abbassare la mascherina. Se si è abbastanza lontano, se c'è un'aula molto grande, va benissimo, altrimenti potrebbe essere un problema; è ilche decide e va rispettato. Domandate al vostro: dirà sì o no e giustificherà la scelta". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio. L'articolo .

Advertising

AlexBazzaro : È sempre piacevole vedere la presenza del Ministro Bianchi agli eventi. Disse che le mascherine avevano un valore e… - scuolainforma : Mascherine agli esami di Stato: il Tar ne conferma l’obbligo, ma il governo potrebbe eliminarlo - TgLa7 : Il ministro della salute Speranza ha detto che la #pandemia non è ancora finita, 'non siamo fuori dal #Covid ma tu… - gervasoni1968 : Omicron 5 traina i contagi. Caos mascherine: agli orali della maturità si farà senza, sui trasporti 'valutiamo' - H… - infoitinterno : Mascherine agli esami di maturità, via all'orale. Mezzi pubblici, Speranza: 'Valutiamo' -