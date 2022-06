Mascherina obbligatoria agli Esami di Stato, sei favorevole o contrario? VOTA IL SONDAGGIO! (Di giovedì 9 giugno 2022) È confermato l’obbligo di indossare la Mascherina durante gli Esami di Stato. Il Tar del Lazio ha sentenziato che l’ordinanza con cui il Ministero della Salute ha disposto l'obbligo per gli studenti d'indossare la Mascherina FFP2 negli ambienti scolastici è legittima. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) È confermato l’obbligo di indossare ladurante glidi. Il Tar del Lazio ha sentenziato che l’ordinanza con cui il Ministero della Salute ha disposto l'obbligo per gli studenti d'indossare laFFP2 negli ambienti scolastici è legittima. L'articolo .

