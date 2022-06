Mascherina all’esame di maturità, cambiano le regole (Di giovedì 9 giugno 2022) Ai prossimi esami di maturità per le scuole superiori non ci sarà un’obbligo stringente di Mascherina anti Covid, bensì solo parziale. Qualcosa di simile avverrà anche domenica 12 giugno, in occasione del voto per le elezioni amministrative e i referendum. Per quanto riguarda la maturità, gli studenti che affronteranno l’esame dovranno portare la Mascherina come previsto dalle norme. Ma – ecco la novità dell’ultim’ora – al momento del colloquio la potranno togliere per parlare liberamente. La conferma arriva da Cristina Costarelli, presidente dei presidi del Lazio. “Per gli esami scritti indossare una Mascherina è una questione di rispetto anche verso chi ha fragilità” spiega Cottarelli. “Per gli orali, invece, è un falso problema. Il candidato sarà a due metri di distanza dalla commissione“. E poiché ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Ai prossimi esami diper le scuole superiori non ci sarà un’obbligo stringente dianti Covid, bensì solo parziale. Qualcosa di simile avverrà anche domenica 12 giugno, in occasione del voto per le elezioni amministrative e i referendum. Per quanto riguarda la, gli studenti che affronteranno l’esame dovranno portare lacome previsto dalle norme. Ma – ecco la novità dell’ultim’ora – al momento del colloquio la potranno togliere per parlare liberamente. La conferma arriva da Cristina Costarelli, presidente dei presidi del Lazio. “Per gli esami scritti indossare unaè una questione di rispetto anche verso chi ha fragilità” spiega Cottarelli. “Per gli orali, invece, è un falso problema. Il candidato sarà a due metri di distanza dalla commissione“. E poiché ...

