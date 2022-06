Mascherina all’esame di maturità, Azzolina: “Non ha senso” (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA – “Il governo ha fatto sapere che dal 15 di giugno si potranno togliere le mascherine praticamente ovunque. Via al cinema, a teatro, via anche per gli sport al chiuso. Al momento – fanno sapere – è in corso solo una “riflessione” per quanto riguarda l’uso delle mascherine sui trasporti. Bene, direte voi. Ma la scuola? E gli esami di stato? È possibile che neanche si ricordino di nominarli? Nessuno ancora sa nulla”. Lo rileva l’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, parlamentare siciliana del Movimento 5 Stelle. “Al momento – aggiunge – abbiamo solo le dichiarazioni del ministro Bianchi. Prima ha detto che “la Mascherina non è un’imposizione ma un atto di rispetto”. Quindi? Che significa? Si può togliere? Non si sa. Poi, oggi, la perla definitiva: il ministro ha annunciato – udite, udite – che dovranno essere i ragazzi a chiedere di poter ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA – “Il governo ha fatto sapere che dal 15 di giugno si potranno togliere le mascherine praticamente ovunque. Via al cinema, a teatro, via anche per gli sport al chiuso. Al momento – fanno sapere – è in corso solo una “riflessione” per quanto riguarda l’uso delle mascherine sui trasporti. Bene, direte voi. Ma la scuola? E gli esami di stato? È possibile che neanche si ricordino di nominarli? Nessuno ancora sa nulla”. Lo rileva l’ex ministra dell’istruzione Lucia, parlamentare siciliana del Movimento 5 Stelle. “Al momento – aggiunge – abbiamo solo le dichiarazioni del ministro Bianchi. Prima ha detto che “lanon è un’imposizione ma un atto di rispetto”. Quindi? Che significa? Si può togliere? Non si sa. Poi, oggi, la perla definitiva: il ministro ha annunciato – udite, udite – che dovranno essere i ragazzi a chiedere di poter ...

