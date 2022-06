Märtha Louise | la principessa di Norvegia sposa lo sciamano Durek Verrett | negli Usa lavorano alla “formazione in chiaroveggenza e comunicazione con gli angeli”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Lae lo. Potrebbe essere il titolo di un nuovo kolossal di animazione. Magie, alchimie, energie che trasformano i flussi negativi in amore universale. Ma lei,, è unavera, figlia dei reali di. E lui, l’americano, è uno. Il guru delle star americane a partire da Gwyneth Paltrow. Nobile? Per niente. Il matrimonio annunciato fra i due potrebbe sembrare una bella favola, addirittura circondata dai canti delle schiereche. Nasce su basi solide e con un proponimento davvero ambizioso: “Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro amore”. Però c’è una tragedia nel passato dellanorvegese. Così tutto il prologo ...

Advertising

repubblica : La principessa Märtha Louise di Norvegia sposa il suo sciamano: 'Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro am… - FQMagazineit : Märtha Louise, la principessa di Norvegia sposa lo sciamano Durek Verrett: negli Usa lavorano alla “formazione in c… - medicojunghiano : La principessa Märtha Louise di Norvegia sposa il suo sciamano: 'Vogliamo cambiare il mondo attraverso il ... - cristinarogledi : RT @gmolaschi: La principessa norvegese sposa il suo sciamano. Märtha Louise, 50 anni, è quarta in linea di successione al trono Durek, ame… - adriana89231342 : RT @repubblica: La principessa Märtha Louise di Norvegia sposa il suo sciamano: 'Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro amore' [di… -

All'inizio di quest'anno, Durek ha rivelato di aver chiesto a Re Harald di Norvegia la mano della Principessa Märtha, ma di non averle ancora fatto la proposta perché non hanno fretta di ...Uno smeraldo al centro e, attorno, diciannove diamanti. L'anello che lo sciamano Durek Verrett ha regalato a Marthadi Norvegia, figlia del re Hakon V, non è un gioiello qualunque. Al contrario, è pieno di significati simbolici legati alla coppia.