(Di giovedì 9 giugno 2022)e Redinsieme per l'al regista: il 13 giugno la proiezione del documentario The Story of Looking seguita da un Q&A col regista gestita da Red. L'associazione culturale Redè orgogliosa di collaborare all'che il- International Celebration of Lives riserverà al regista e storico cinematografico britannico, già tra gli Honorary Members dell'associazione, che sarà ospite del. La 18ma edizione del(10-20 giugno) annovera infatti nell'ambito della ...

Advertising

sentieriselvagg : Il festival bolognese, che si svolgerà dal 10 al 20 giugno, giunge alla 18° edizione con 90 film e tanti ospiti, fr… -

Movieplayer.it

E poi tre importanti omaggi: il ricordo di Gianni Celati poeta del documentario, una Maratona Ancarani con le opere del videoartista e regista italiano Yuri Ancarani e l'omaggio: viaggi ...Infine: viaggi nel grande cinema è una sezione di tre opere del regista nordirlandese. Per il programma completo fare riferimento al sito online del festival . Mark Cousins: l'omaggio del Biografilm Festival 2022 con Red Shoes Biografilm Festival 2022 e Red Shoes insieme per l'omaggio al regista Mark Cousins: il 13 giugno la proiezione del documentario The Story of Looking seguita da un Q&A col regista gestita da Red Shoes.I film della rassegna Biografilm saranno su IWONDERFULL. Il festival si svolgerà dal 10 al 20 giugno a Bologna e presenterà The Princess.