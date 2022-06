Mario Desiati: lo scrittore di Martina Franca in finale del premio Strega con “Spatriati”, è il più votato Il vincitore sarà decretato a Benevento (Di giovedì 9 giugno 2022) Mario Desiati, Claudio Piersanti, Marco Amerighi, Veronica Raimo, Fabio Bacà ed Alessandra Carati. E Veronica Galletta. Sono sette (mai successo prima) i finalisti del premio Strega, settantaseiesima edizione. Il vincitore sarà decretato a Benevento il 7 luglio. Arriva in finale da superfavorito Mario Desiati. Lo scrittore di Martina Franca, con il suo “Spatriati”, ha ottenuto 244 voti che hanno garantito l’accesso alla finale con il piazzamento migliore e con grande distacco sul secondo, Claudio Piersanti (“Quel maledetto Vronskij”). Sette finalisti anziché i classici cinque perché Bacà e Carati sono al quinto posto ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 9 giugno 2022), Claudio Piersanti, Marco Amerighi, Veronica Raimo, Fabio Bacà ed Alessandra Carati. E Veronica Galletta. Sono sette (mai successo prima) i finalisti del, settantaseiesima edizione. Ilil 7 luglio. Arriva inda superfavorito. Lodi, con il suo “”, ha ottenuto 244 voti che hanno garantito l’accesso allacon il piazzamento migliore e con grande distacco sul secondo, Claudio Piersanti (“Quel maledetto Vronskij”). Sette finalisti anziché i classici cinque perché Bacà e Carati sono al quinto posto ...

