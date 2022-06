Marinelli: ''Zerbin? Ha fatto una bella gavetta che lo ha fortificato. Pronto per il Napoli! (Di giovedì 9 giugno 2022) Marinelli: "In ritiro con il Napoli farà vedere le sue qualità. Siamo convinti che il suo percorso di maturazione sia giunto ad un livello importante e la convocazione di Mancini lo conferma" L'avvocato Giulio Marinelli, agente di Zerbin ai microfoni di Radio Marte, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Gli ultimi giorni sono stati pieni di belle notizie, non ultimo l'esordio in Nazionale di Zerbin. Ieri ero a Cesena, con Giaccherini, è stato bello vedere il suo esordio. -afferma Marinelli - Quando stava per entrare, questo cambio non avveniva mai, sono trascorsi 3 o 4 minuti prima che entrasse e chissà quante cose gli saranno passate nella testa. Era dispiaciuto di non essere stato inserito nel primo elenco, ma poi è riuscito a rifarsi. -prosegue Giulio ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 9 giugno 2022): "In ritiro con il Napoli farà vedere le sue qualità. Siamo convinti che il suo percorso di maturazione sia giunto ad un livello importante e la convocazione di Mancini lo conferma" L'avvocato Giulio, agente diai microfoni di Radio Marte, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Gli ultimi giorni sono stati pieni di belle notizie, non ultimo l'esordio in Nazionale di. Ieri ero a Cesena, con Giaccherini, è stato bello vedere il suo esordio. -afferma- Quando stava per entrare, questo cambio non avveniva mai, sono trascorsi 3 o 4 minuti prima che entrasse e chissà quante cose gli saranno passate nella testa. Era dispiaciuto di non essere stato inserito nel primo elenco, ma poi è riuscito a rifarsi. -prosegue Giulio ...

