Maria De Filippi, quello che ha fatto per Agata Reale durante la leucemia: “Non l’avevo mai confessato prima” (Di giovedì 9 giugno 2022) Un anno e mezzo fa Agata Reale ha rivelato di avere la leucemia promielocitica. Dopo una lunga battaglia adesso la ballerina sta meglio ed ha anche finito il ciclo di chemio, l’incubo ormai è alle spalle. In una nuova intervista Agata ha fatto una rivelazione su Maria De Filippi e il suo staff. La conduttrice di Amici infatti è stata vicina da subito all’ex alunna del suo talent. “Devi sapere che il giorno in cui io sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato. La prima cosa che ha fatto era cercare aiuto per capire se era possibile avere qualche medico, quale luminare più… lui contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia e ti dico che sono stati tutti eccezionali. Appena ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 giugno 2022) Un anno e mezzo faha rivelato di avere lapromielocitica. Dopo una lunga battaglia adesso la ballerina sta meglio ed ha anche finito il ciclo di chemio, l’incubo ormai è alle spalle. In una nuova intervistahauna rivelazione suDee il suo staff. La conduttrice di Amici infatti è stata vicina da subito all’ex alunna del suo talent. “Devi sapere che il giorno in cui io sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato. Lacosa che haera cercare aiuto per capire se era possibile avere qualche medico, quale luminare più… lui contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia e ti dico che sono stati tutti eccezionali. Appena ...

