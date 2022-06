Marco Mengoni | annunciati gli special guest allo Stadio Olimpico di Roma | Gazzelle e Madame

(Di giovedì 9 giugno 2022) Conto alla rovescia per i primi live negli stadi diNegliStadi con l’annuncio a sorpresa di dueannuncia gliper i primi Live Ieri sera, con una diretta su TikTok,ha svelato glidellodiil 22 giugno. I due artisti, protagonisti dei due feat presenti nell’ultimo album del cantautore Materia (Terra), sarannono con il cantautore per festeggiare questo suo primo tour negli stadi e le ...

mengonimarco : Con me allo stadio olimpico di Roma il 22 giugno @sonolamadame1 e #gazzelle Una figata! Grazie, davvero…… - mengonimarco : Le prove continuano! #MarcoNegliStadi sta arrivando ?? - mengonimarco : Diario del primo giorno #MarcoNegliStadi ?? - Mymum_8122 : RT @indueminuti: ma in generale pensa uscire tranquillamente a raccogliere le cose dall'orto e ritrovarti marco mengoni lì che chiude una d… - KrisBigstone : RT @Spettakolo_mag: A dieci giorni dall'inizio della nuova avventura live, @mengonimarco annuncia i nomi degli artisti che saliranno con lu… -

