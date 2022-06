Marco Cucolo ritirato da L’Isola dei Famosi: il motivo (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo Roger Balduino L’Isola dei Famosi ha fatto un’altra vittima. Marco Cucolo è stato costretto a ritirarsi. Il compagno di Lory Del Santo martedì scorso è finito in infermeria ‘per degli accertamenti medici’ insieme ad Edoardo Tavassi. Oggi la produzione del reality ha fatto sapere che il naufrago ha lasciato il programma ed è già in rientro per L’Italia. Marco Cucolo lascia L’Isola dei Famosi: il motivo. Gli account ufficiali del reality di Ilary Blasi hanno comunicato che Marco Cucolo ha dovuto abbandonare definitivamente il programma per motivi medici: “Per motivi medici Marco deve abbandonare definitivamente“. Adesso sui social in molti temono che anche Edoardo possa ritirarsi, ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo Roger Balduinodeiha fatto un’altra vittima.è stato costretto a ritirarsi. Il compagno di Lory Del Santo martedì scorso è finito in infermeria ‘per degli accertamenti medici’ insieme ad Edoardo Tavassi. Oggi la produzione del reality ha fatto sapere che il naufrago ha lasciato il programma ed è già in rientro per L’Italia.lasciadei: il. Gli account ufficiali del reality di Ilary Blasi hanno comunicato cheha dovuto abbandonare definitivamente il programma per motivi medici: “Per motivi medicideve abbandonare definitivamente“. Adesso sui social in molti temono che anche Edoardo possa ritirarsi, ...

