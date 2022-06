Marattin Iv | “Renzi e Calenda insieme? Sì | lavoriamo su ciò che ci unisce”

Advertising

panzerdivisionm : @ricpuglisi @matteorenzi @marattin @CarloCalenda @WRicciardi Per fortuna che al prossimo giro Renzi sparisce - DavidDegli : @Ciappi79 @CarloCalenda @OGiannino @marattin @matteorenzi Ai posteri l'ardua sentenza??????? Renzi ha fatto cadere un… - CeciliaCecylom : @danieledv79 @ricpuglisi @matteorenzi @marattin @CarloCalenda @WRicciardi È vero lo ha detto sempre ma noi renziani… - Aio_Ben : RT @Alex38289822: @marattin @OGiannino @matteorenzi @CarloCalenda DUE COGLIONI.RENZI E RENZIENDA. NEMMENO FEDEZ VOLLE CONFONDERSI CON LO SC… - jmorat : RT @CarloCalenda: @OGiannino @marattin @matteorenzi Scusa Oscar, una domanda forse stupida: ma tu da integro e integerrimo liberale non chi… -

Formiche.net

Un incontro a porte chiuse con Luigi, responsabile economico di Italia Viva , il partito di Matteo: per la sera di mercoledì, il Canova Club fondato da Stefano Balsamo propone un dialogo con il parlamentare "per ...... presidente della commissione Finanze alla Camera, Luigi. Le prossime amministrative sui ... quando votano per il sindaco, abbiano in mente, Berlusconi, Letta, Di Maio, Salvini o ... Pd, Forza Italia e le alleanze delle Politiche 2023. Le previsioni di Marattin (Iv) Il presidente della commissione Finanze: "Dopo il 2023 un Draghi bis Mi limito a sperare che ci sia un governo in grado di portare avanti (e a termine) con successo il Pnrr".Luigi Marattin è stato consigliere economico del Governo Renzi, oggi parlamentare e Presidente della VI commissione Finanze alla Camera, a Matera si è confrontato con gli Ordini Professionali e con il ...