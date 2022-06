“Maradona era a Wembley”: la foto virale della Finalissima tra Italia e Argentina (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Maradona era allo stadio di Wembley”. Sta facendo il giro del mondo uno scatto degli spalti durante la Finalissima tra Argentina e Italia: in tantissimi intravedono il Pibe de Oro in mezzo alla folla. Sara Aribó è la fotografa che ha scattato l’immagine “paranormale” di Diego Maradona allo stadio di Wembley durante la finale in cui la Nazionale Argentina è stata incoronata campione. Non ci ha pensato, non l’ha cercato, non l’ha programmato. Non se n’è nemmeno accorta. Era lì solo per realizzare il suo sogno quello di fotografare dal vivo Lionel Messi, di cui è una fan. Nell’immagine si vede il pubblico e Messi protagonista, ma diversi utenti l’hanno analizzata ed hanno notato un uomo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“era allo stadio di”. Sta facendo il giro del mondo uno scatto degli spalti durante latra: in tantissimi intravedono il Pibe de Oro in mezzo alla folla. Sara Aribó è lagrafa che ha scattato l’immagine “paranormale” di Diegoallo stadio didurante la finale in cui la Nazionaleè stata incoronata campione. Non ci ha pensato, non l’ha cercato, non l’ha programmato. Non se n’è nemmeno accorta. Era lì solo per realizzare il suo sogno quello digrafare dal vivo Lionel Messi, di cui è una fan. Nell’immagine si vede il pubblico e Messi protagonista, ma diversi utenti l’hanno analizzata ed hanno notato un uomo ...

