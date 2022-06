“Mamma mi faccio le canne”. Il “capolavoro” della sardina Santori (Di giovedì 9 giugno 2022) L’opera prima di Mattia “sardina” Santori, attesissima, essay escatologico sulla cultura sociale dei giovani snowflakes, è programmatica fin dal titolo. Lasciamo perdere le facili ironie da social, del tenore “ora si spiega tutto”, no, addentriamoci in una matura disamina critica, analitica, etica ed estetica: “Mamma mi faccio le canne” è un documento di coscienza collettivo fin dal titolo. L’appello alla Mamma, emblematico di una generazione choosy, dolce, mammifera, appesa alla gonna genitoriale come alla coperta di Linus, sempre pronta a farsi difendere dalla Mamma coraggio per un range che va dal brutto voto a scuola alla strage. Il coming out irriverente, quasi sfacciato, ma originalissimo, sulle cannette egoriferite, me le ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 giugno 2022) L’opera prima di Mattia “, attesissima, essay escatologico sulla cultura sociale dei giovani snowflakes, è programmatica fin dal titolo. Lasciamo perdere le facili ironie da social, del tenore “ora si spiega tutto”, no, addentriamoci in una matura disamina critica, analitica, etica ed estetica: “mile” è un documento di coscienza collettivo fin dal titolo. L’appello alla, emblematico di una generazione choosy, dolce, mammifera, appesa alla gonna genitoriale come alla coperta di Linus, sempre pronta a farsi difendere dallacoraggio per un range che va dal brutto voto a scuola alla strage. Il coming out irriverente, quasi sfacciato, ma originalissimo, sullette egoriferite, me le ...

