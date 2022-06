Make Me!, Michele Collini: “Ripensare il lavoro nell'era del digital recruitment, la start-up user friendly per chi cerca e offre lavoro” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Roma 9 giugno 2022) - L'innovativa piattaforma digitale di job matching basata su IA che sta rivoluzionando i classici parametri di spazio, tempo e relazioni interpersonali Oggi chi cerca lavoro e chi cerca personale deve entrare in logiche che non possono più prescindere dall'uso del digitale. Non è un caso, infatti, che il digital recruitment rappresenta parte ormai integrante della strategia di qualsiasi azienda, responsabile delle risorse umane, HR recruiter o dipartimento HR. “In linea al rinnovato contesto che stiamo vivendo nasce la start-up Make Me!, piattaforma digitale di job matching basata su Intelligenza Artificiale che ben si inserisce in questa digital Age. Obiettivo: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) (Roma 9 giugno 2022) - L'innovativa piattaformae di job matching basata su IA che sta rivoluzionando i classici parametri di spazio, tempo e relazioni interpersonali Oggi chie chipersonale deve entrare in logiche che non possono più prescindere dall'uso dele. Non è un caso, infatti, che ilrappresenta parte ormai integrante della strategia di qualsiasi azienda, responsabile delle risorse umane, HR recruiter o dipartimento HR. “In linea al rinnovato contesto che stiamo vivendo nasce la-upMe!, piattaformae di job matching basata su Intelligenza Artificiale che ben si inserisce in questaAge. Obiettivo: ...

