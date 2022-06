Mafia | voto scambio;candidato indagato | mi ritiro da elezioni

(Di giovedì 9 giugno 2022) "Midalla competizione elettorale, non sono più in corsa, nell'ipotesi remota di una elezione non accetterei". Lo ha annunciato al gip, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Pietro Polizzi,...

...per la contestazione del reato di scambio elettorale tanto da intervenire tempestivamente con la misura cautelare prima delle elezioni di domenica prossima nel timore che "il diritto - dovere di...Hanno risposto al Gip, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il costruttore mafioso Agostino Sansone, il suo collaboratore Manlio Porretto e Pietro Polizzi, candidato di Forza Italia al consiglio ...Il segretario regionale del PD Sicilia e Deputato regionale Anthony Barbagallo lancia l'allarme, "La mafia vuole i soldi del Pnrr" ...Mi ritiro dalla competizione elettorale, non sono più in corsa, nell'ipotesi remota di una elezione non accetterei". Lo ha annunciato al gip ...