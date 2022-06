Madre per la prima volta a 58 anni: è successo in Italia. ‘Mamma e figlia stanno bene’ (Di giovedì 9 giugno 2022) Fiocco rosa all’ospedale di Ostuni. Una donna di 58 anni è diventata mamma per la prima volta di una bellissima bambina. Data l’età della donna e, quindi, il pericolo che qualcosa potesse andare storto, l’evento è stato festeggiato in tutto il reparto. Diventa mamma a 58 anni: la storia da Ostuni In questi periodi bui, segnati dalla guerra, arriva una bella notizia. Una donna di 58 anni è diventata mamma per la prima volta. Data l’età della della donna, le condizioni affinché si verificasse questa nascita non erano delle più favorevoli. La neo mamma invece, ha dato alla luce Ilaria, una bellissima bambina di poco più di 2,3 kg. “La donna e la neonata sono in buone condizioni”, ha confermato a Il Messaggero il primario del reparto Paolo Amoruso, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Fiocco rosa all’ospedale di Ostuni. Una donna di 58è diventata mamma per ladi una bellissima bambina. Data l’età della donna e, quindi, il pericolo che qualcosa potesse andare storto, l’evento è stato festeggiato in tutto il reparto. Diventa mamma a 58: la storia da Ostuni In questi periodi bui, segnati dalla guerra, arriva una bella notizia. Una donna di 58è diventata mamma per la. Data l’età della della donna, le condizioni affinché si verificasse questa nascita non erano delle più favorevoli. La neo mamma invece, ha dato alla luce Ilaria, una bellissima bambina di poco più di 2,3 kg. “La donna e la neonata sono in buone condizioni”, ha confermato a Il Messaggero ilrio del reparto Paolo Amoruso, il ...

