Madonna a seni nudi al Pride, adesso Arcigay dà la colpa agli “infiltrati”. Ma la blasfemia per gli Lgbt è prassi (Di giovedì 9 giugno 2022) Cremona, 9 giu — Che patata bollente il manichino blasfemo della Madonna portato in trionfo nel corteo del Pride di Cremona: abituati a offendere la religione cattolica — solo quella cattolica, ché i cuori di leone arcobaleno, avendo cara la propria giugulare, non si azzarderebbe mai ad offendere un’altra religione monoteista — su base quasi giornaliera nella più totale impunità, nessuno del mondo Lgbt italico si sarebbe aspettato tanto clamore e tante condanne alla quasi unanimità. Madonna blasfema di Cremona, ora danno la colpa agli infiltrati Così, dopo giorni di polemiche, arrivano le dichiarazioni riportate da La provincia Cremona, di Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, ad azzardare la quantomeno bizzarra ipotesi degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Cremona, 9 giu — Che patata bollente il manichino blasfemo dellaportato in trionfo nel corteo deldi Cremona: abituati a offendere la religione cattolica — solo quella cattolica, ché i cuori di leone arcobaleno, avendo cara la propria giugulare, non si azzarderebbe mai ad offendere un’altra religione monoteista — su base quasi giornaliera nella più totale impunità, nessuno del mondoitalico si sarebbe aspettato tanto clamore e tante condanne alla quasi unanimità.blasfema di Cremona, ora danno laCosì, dopo giorni di polemiche, arrivano le dichiarazioni riportate da La provincia Cremona, di Gabriele Piazzoni, segretario generale di, ad azzardare la quantomeno bizzarra ipotesi degli ...

Advertising

AlexBazzaro : Quindi i partecipanti al gay pride che rivendicano la “Madonna a seni nudi” in nome della libertà di espressione so… - antbar12 : RT @IlPrimatoN: Secondo Arcigay alcuni infiltrati avrebbero portato il manichino della Madonna al corteo appositamente per screditare il bu… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Secondo Arcigay alcuni infiltrati avrebbero portato il manichino della Madonna al corteo appositamente per screditare il bu… - IlPrimatoN : Secondo Arcigay alcuni infiltrati avrebbero portato il manichino della Madonna al corteo appositamente per scredita… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Al Gay Pride di Cremona sfila una Madonna a seno nudo Il centrodestra | “Squallore assoluto”: Al Gay Pride l'offesa è ai c… -