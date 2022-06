Macedonia del Nord-Georgia, gol di Kvaratskhelia: ancora a segno il volto nuovo Napoli (VIDEO) (Di giovedì 9 giugno 2022) Il VIDEO del gol di Khvicha Kvaratskhelia in Macedonia del Nord-Georgia: il nuovo acquisto del Napoli segna ancora, segna sempre, e si presenta benissimo a Spalletti e al club partenopeo. Peraltro, la rete arriva contro la nazionale che ha estromesso l’Italia dai prossimi Mondiali. In alto ecco le immagini. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Ildel gol di Khvichaindel: ilacquisto delsegna, segna sempre, e si presenta benissimo a Spalletti e al club partenopeo. Peraltro, la rete arriva contro la nazionale che ha estromesso l’Italia dai prossimi Mondiali. In alto ecco le immagini. SportFace.

