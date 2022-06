Lutto nello sport, aveva 24 anni: ha commosso il mondo (Di giovedì 9 giugno 2022) Grave Lutto nello sport. È morto il giovane pugile Simiso Buthelezi. Il suo ultimo incontro ha commosso il mondo. Il mondo del pugilato piange la scomparsa di Simiso Buthelezi. Il giovane atleta è morto a soli 24 anni dopo esser stato colpito da un’emorragia cerebrale. Un decesso arrivato nel giro di pochi giorni. Le immagini del suo ultimo incontro hanno fatto il giro del mondo. AdobeStockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di giovedì 9 giugno 2022) Grave. È morto il giovane pugile Simiso Buthelezi. Il suo ultimo incontro hail. Ildel pugilato piange la scomparsa di Simiso Buthelezi. Il giovane atleta è morto a soli 24dopo esser stato colpito da un’emorragia cerebrale. Un decesso arrivato nel giro di pochi giorni. Le immagini del suo ultimo incontro hanno fatto il giro del. AdobeStockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

