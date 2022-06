Lutto nel mondo della TV: fan sconvolti, era il più amato di tutti (Di giovedì 9 giugno 2022) La televisione è stata colpita da un terribile Lutto. È morto l’attore James Caroll, molto noto per i suoi personaggi. La notizia è arrivata improvvisamente. Sono tanti i protagonisti del mondo della televisione che hanno lasciato un segno. Qualsiasi artista, infatti, ha saputo dare la propria impronta. Così da arrivare al cuore di chi guardava. Questo è stato il caso dell’attore James Caroll, un interpreto molto amato che, però, ha visto la sua vita interrompersi improvvisamente. L’uomo viveva a Preston, nel Lancashire. La causa della morte, dunque, non è ancora nota. AdobeStockJames Caroll ha avuto una carriera di buon livello, rappresentata da prodotti molto conosciuti. L’attore ha interpretato Colin, l’amico di Mary Taylor in Coronation Street all’inizio del 2022. La notizia ... Leggi su chenews (Di giovedì 9 giugno 2022) La televisione è stata colpita da un terribile. È morto l’attore James Caroll, molto noto per i suoi personaggi. La notizia è arrivata improvvisamente. Sono tanti i protagonisti deltelevisione che hanno lasciato un segno. Qualsiasi artista, infatti, ha saputo dare la propria impronta. Così da arrivare al cuore di chi guardava. Questo è stato il caso dell’attore James Caroll, un interpreto moltoche, però, ha visto la sua vita interrompersi improvvisamente. L’uomo viveva a Preston, nel Lancashire. La causamorte, dunque, non è ancora nota. AdobeStockJames Caroll ha avuto una carriera di buon livello, rappresentata da prodotti molto conosciuti. L’attore ha interpretato Colin, l’amico di Mary Taylor in Coronation Street all’inizio del 2022. La notizia ...

