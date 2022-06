Lukaku - Lautaro - Dybala | il grande sogno del tridente Si può fare?

Advertising

FBiasin : “Per #Lukaku il #Chelsea vorrebbe una contropartita. I nomi graditi sono quelli di #Lautaro, #Bastoni o #Skriniar”… - marcoconterio : ?? ??? Il grande sacrificato dell'estate dell'#Inter potrebbe essere Lautaro Martinez ????. #Atleti e #Chelsea (col pre… - FBiasin : “Il #Chelsea apre al prestito di #Lukaku all’#Inter, ma la “doppietta” con #Dybala sarebbe possibile solo in caso d… - Graghibe65 : @FBiasin Lukaku panchinaro Chelsea Dybala mezzo servizio e scaricato dalla Juve Gli altri citati non mi sembra si… - AriannaTenisci : @CB_Ignoranza Dybala è fragilino, Lukaku sarebbe senza Conte e Pintus e Lautaro rischia di partire per finanziare g… -

Sognare non costa nulla, realizzare i desideri un po' di più. In casa Inter si lavora in parallelo - ma a diverse velocità - sia su Paulo Dybala che su Romelu, mentreMartinez resta la prima bocca di fuoco del futuro attacco di Simone Inzaghi forte della sua miglior stagione di sempre appena conclusa. In questo scenario è comprensibile che il ...Vuole ritornare all'Inter. Dybala Vuole venire a giocare insieme al suo amicoall'Inter.che vuole rimanere con l'Inter... Bastoni Non vuole andare via dall'Inter. ...I due argentini e Big Rom si scambiano like sui social, i tifosi sognano, ma il doppio colpo più la conferma del Toro sarebbe un impegno difficilissimo da sostenere per le casse nerazzurre ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lele Adani commenta il possibile arrivo di Paulo Dybala all'Inter e quello che potrebbe dare alla squadra di Inzaghi. L'ex giocatore vede bene la coppia tutta ...