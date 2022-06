Luigi Villamagna | morto a Parigi lo studente dell’Università di Bologna | è stato travolto da un’auto pirata

(Di giovedì 9 giugno 2022) E’ieri, venerdì 8 giugno,. Aveva 23 anni e frequentava il corso di laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche all’Università di. Lo, originario di Vasto (Chieti), si trovava momentaneamente aper il progetto Erasmus+. Un’opportunità per gli studenti di trascorrere un periodo di tempo, da 5 mesi fino ad un anno, in uno dei paese dell’Unione Europea. Nella capitale franceseha perso la vita,dain corsa, mentre attraversava la strada. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine francesi, il ragazzo si trovava sulle strisce pedonali al momento del violento impatto. Il conducente dell’auto si è dato alla fuga e non ha ...

Tuttora ricercato l'uomo che ha investito e ucciso con un'auto a Parigi lo studente abruzzese di 23 anni. L'episodio è avvenuto la notte tra il 7 e l'8 giugno: il giovane era da solo e stava attraversando la strada nel quartiere di Clichy, alla periferia nord della capitale francese. Era in Francia per l'Erasmus.