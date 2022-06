L’Ue mette al bando le auto a benzina e diesel: in Italia 70mila lavoratori a rischio (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu – Non il tracollo della domanda interna a causa delle misure di austerità per salvare il baraccone della moneta unica. Non la (s)vendita alla Francia dell’intero gruppo (ex) Fiat. Tutto questo è stato solo un antipasto. Ora è in arrivo la portata principale che prende il nome di transizione energetica e malcela, dietro alla presunta “ineluttabilità” dell’addio alle auto a benzina e diesel, scelte politiche votate alla deindustrializzazione. E quindi alla miseria diffusa.Dal 2035 solo auto elettricheHai voglia a parlare di salario minimo quando l’unico orizzonte che si spalanca davanti a noi è quello della disoccupazione di massa. Una realtà già da tanti anni – l’Italia è da tempo stabilmente in doppia cifra – e che rischia di vedere le sue fila ulteriormente rimpolpate. A rimpinguare le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu – Non il tracollo della domanda interna a causa delle misure di austerità per salvare il baraccone della moneta unica. Non la (s)vendita alla Francia dell’intero gruppo (ex) Fiat. Tutto questo è stato solo un antipasto. Ora è in arrivo la portata principale che prende il nome di transizione energetica e malcela, dietro alla presunta “ineluttabilità” dell’addio alle, scelte politiche votate alla deindustrializzazione. E quindi alla miseria diffusa.Dal 2035 soloelettricheHai voglia a parlare di salario minimo quando l’unico orizzonte che si spalanca davanti a noi è quello della disoccupazione di massa. Una realtà già da tanti anni – l’è da tempo stabilmente in doppia cifra – e che rischia di vedere le sue fila ulteriormente rimpolpate. A rimpinguare le ...

