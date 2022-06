Advertising

putino : L'autoproclamato DPR e LPR, così come i territori occupati delle regioni di Kherson e Zaporozhye, dovrebbero essere… - globalistIT : - oggieridomani : Dal 6 giugno, il Ministero delle situazioni di emergenza della Russia ha consegnato oltre 1.300 tonnellate di aiuti… - LauraCarrese : RT @wbfe: ??Un container con sostanze chimiche è stato fatto saltare in aria nell'impianto chimico di Azot controllato dalle Forze armate u… - diStasioStefano : RT @Erdsve: Le unità cecene, insieme ad altre formazioni militari della Russia e della LPR, stanno conducendo una massiccia offensiva contr… -

Globalist.it

Laè una delle due aree controllate dai separatisti in Ucraina - fondata nel 2014 in seguito all'annessione della Crimea alla- l'altra è la Repubblica popolare di Donetsk (Dpr). Il ...... 'may strike Ukraine's infrastructure and state institutions in the event of long - range ...artillery, with the support of the Russian Air Force, keeps the strategic Bakhmut - Lysichansk ... Lpr, Russia: la Repubblica popolare di Luhansk nomina un nuovo primo vice-ministro Si tratta di Vladislav Kuznetsov, ex vice governatore della regione russa di Kurgan. La sua nuova nomina è stata annunciata tramite il sito pro-Cremlino Gazeta.ru ...Court in breakaway region in eastern Ukraine convicts two Britons and one Morrocan accused of being ‘mercenaries’.