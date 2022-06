Lo staff di Lory del Santo chiarisce il caos commenti su Instagram ma non ci sono le scuse (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo il gran caos scoppiato ieri sui social, lo staff di Lory del Santo che a quanto pare starebbe gestendo il suo account Instagram, in attesa che lei torni in Italia, ha deciso di fare delle precisazioni. Tutto era iniziato ieri mattina quando sotto dei vecchi post, erano comparsi decine e decine di commenti, tutti a firma di Lory. La sensazione era realmente quella che qualcuno, avesse voluto condividere messaggi arrivati in direct, per dimostrare che una fetta di pubblico, era comunque legata a Lory e al suo percorso sull’Isola dei famosi 2022. Il problema però non è neppure questo, il problema è che chi ha fatto questa selezione di messaggi, avrebbe forse dovuto scegliere bene, visto che sono stati pubblicati dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo il granscoppiato ieri sui social, lodidelche a quanto pare starebbe gestendo il suo account, in attesa che lei torni in Italia, ha deciso di fare delle precisazioni. Tutto era iniziato ieri mattina quando sotto dei vecchi post, erano comparsi decine e decine di, tutti a firma di. La sensazione era realmente quella che qualcuno, avesse voluto condividere messaggi arrivati in direct, per dimostrare che una fetta di pubblico, era comunque legata ae al suo percorso sull’Isola dei famosi 2022. Il problema però non è neppure questo, il problema è che chi ha fatto questa selezione di messaggi, avrebbe forse dovuto scegliere bene, visto chestati pubblicati dei ...

