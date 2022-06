Lo scrittore e il rabbino Chi è finito sotto il mirino di Putin

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 giugno 2022) Nuova stretta del governo russo contro chi fa opposizione. Il tribunale Basmanny di Mosca ha predisposto l’arresto del giornalista eDmitry Glukhovsky. L’accusa è di avere screditato le forze armate russe. Glukhovsky è un noto romanziere di fantascienza, autore del famoso libro “Metro 2033”. Lo, che si trova fuori dal territorio russo, si era espresso contro la guerra in un post su Instagram e in commenti pubblicati su media occidentali. Su Telegram, il giovaneha scritto: “Sono pronto a ripetere tutto quello che avevo detto prima: ‘Fermate la guerra! Ammettete che è una guerra contro l’intero Paese e fermatela’”. Il sito web del ministero degli Interni russo lo ha inserito in un elenco come ricercato in base a un articolo non specificato del codice penale. Lyubov Sobol, alleata del dissidente Alexei ...