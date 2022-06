Lo chef Borghese contestato a Livorno, dopo l’elogio al lavoro gratis per fare gavetta spunta lo striscione: «Cercasi schiavo…» – Le foto (Di giovedì 9 giugno 2022) Puntuale come le hit di Baby K, anche questa estate è arrivata la mitragliata di dichiarazioni fatte dai professionisti nel campo della ristorazione contro i giovani che non sono disposti a lavorare. Uno dei primi a esporsi è stato Alessandro Borghese, conosciuto soprattutto per le sue apparizioni televisive nei programmi culinari. In un’intervista pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera, lo chef aveva spiegato: «Sarò impopolare, ma non ho alcun problema nel dire che lavorare per imparare non significa essere per forza pagati. Io prestavo servizio sulle navi da crociera con soli vitto e alloggio riconosciuti». Per poi chiudere con: «Manca la devozione al lavoro». In questi giorni Borghese si trova a Livorno per girare una puntata dell’arcinoto format Quattro ristoranti, una gara ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Puntuale come le hit di Baby K, anche questa estate è arrivata la mitragliata di dichiarazioni fatte dai professionisti nel campo della ristorazione contro i giovani che non sono disposti a lavorare. Uno dei primi a esporsi è stato Alessandro, conosciuto soprattutto per le sue apparizioni televisive nei programmi culinari. In un’intervista pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera, loaveva spiegato: «Sarò impopolare, ma non ho alcun problema nel dire che lavorare per imparare non significa essere per forza pagati. Io prestavo servizio sulle navi da crociera con soli vitto e alloggio riconosciuti». Per poi chiudere con: «Manca la devozione al». In questi giornisi trova aper girare una puntata dell’arcinoto format Quattro ristoranti, una gara ...

