Livorno | polemiche per la locandina del Vernacoliere sulle badanti ucraine | “Satira che offende la nostra dignità”

(Di giovedì 9 giugno 2022)per l’ultimade ile per la. “Impone le mani sur un vecchio e ni fa rizzà l’uccello”, si legge. Frasi che hanno provocato le proteste della comunità ucraina. Nelle scorse ore, come riportato da il Tirreno, un gruppo diche lavorano nella città toscana, ha promosso una raccolta firme perché sia tolta. “Oltre al pensiero delle nostre famiglie che si trovano in una situazione drammatica per la guerra – si legge nella lettera diffusa dal quotidiano – non ci sembra giusto subire anche unaoffensiva e lesiva della”. “Lavoriamo, siamo oneste, abbiamo delle responsabilità e poi veniamo offese così”, ha aggiunto una ...

Dopo un acceso dibattito in consiglio comunale bocciate le due mozioni con cui il centrodestra chiedeva di intitolare una via alla grande scrittrice e giornalista morta nel 2006. Ma le polemiche non s ...Livorno, 9 giugno 2022 - Alla fine è passata la linea del sindaco Luca Salvetti. Niente strada in nome di Oriana Fallaci. Le mozioni di Fratelli d'Italia e della Lega sono state bocciate dalla maggior ...