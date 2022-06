LIVE Tiro con l’arco, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia vs Regno Unito nella semifinale del ricurvo (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39 Equilibrio totale tra Italia e Gran Bretagna. 2 pari tra le due formazioni al momento! 11.36 Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli sono attesi contro Tom Hall/Patrick Huston/Alex Wise (Gran Bretagna). Attendiamo la prima volée. 11.34 l’Italia, con il risultato odierno, passa automaticamente agli European Games 2023 al maschile ed al femminile per quanto riguarda il torneo di ricurvo. 11.32 Italia in scena tra poco nelle semifinali del ricurvo maschile e del compound femminile. Andiamo a scoprire a breve i protagonisti. 11.30 Out, invece, Marco Bruno/Valerio Della Stua/Elia Fregnan. Il terzetto si arrende nel compound maschile contro l’Austria. 11.27 Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli vincono un difficilissimo quarto di finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.39 Equilibrio totale tra Italia e Gran Bretagna. 2 pari tra le due formazioni al momento! 11.36 Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli sono attesi contro Tom Hall/Patrick Huston/Alex Wise (Gran Bretagna). Attendiamo la prima volée. 11.34, con il risultato odierno, passa automaticamente agli European Games 2023 al maschile ed al femminile per quanto riguarda il torneo di. 11.32 Italia in scena tra poco nelle semifinali delmaschile e del compound femminile. Andiamo a scoprire a breve i protagonisti. 11.30 Out, invece, Marco Bruno/Valerio Della Stua/Elia Fregnan. Il terzetto si arrende nel compound maschile contro l’Austria. 11.27 Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli vincono un difficilissimo quarto di finale ...

