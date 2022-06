LIVE Tiro con l’arco, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia vs Portogallo per un posto ai quarti di finale nel ricurvo (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32 Arriva la risposta dell’Italia! 4 a 2 sul Portogallo. 56 a 53 per gli azzurri nell’ultima volée. 9.29 Recupera il Portogallo. 2 pari tra Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli e Nuno Carneiro/Luis Goncalves/Tiago Matos. 9.27 Prime frecce anche al femminile nel compound. Successivamente vivremo il torneo di ricurvo anche per le nostre ragazze. 9.24 L’incontro più equilibrato per ora è quello tra Turchia e Georgia. 1-1 dopo le prime frecce di questo ottavo di finale per quanto riguarda il ricurvo maschile a squadre. 9.23 Inizia bene l’Italia. 2 a 0 dopo le prime frecce. Il Portogallo è costretto subito ad inseguire. 9.21 In caso di successo i nostri connazionali ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32 Arriva la risposta del! 4 a 2 sul. 56 a 53 per gli azzurri nell’ultima volée. 9.29 Recupera il. 2 pari tra Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli e Nuno Carneiro/Luis Goncalves/Tiago Matos. 9.27 Prime frecce anche al femminile nel compound. Successivamente vivremo il torneo dianche per le nostre ragazze. 9.24 L’incontro più equilibrato per ora è quello tra Turchia e Georgia. 1-1 dopo le prime frecce di questo ottavo diper quanto riguarda ilmaschile a squadre. 9.23 Inizia bene. 2 a 0 dopo le prime frecce. Ilè costretto subito ad inseguire. 9.21 In caso di successo i nostri connazionali ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia vuole fare strada nelle prove a squadre - #l’arco #Europei… - I__ddaeng : HO PERSO LA LIVE DI JUNGKOOK. LA PALA CHE MI TIRO IN FRONTE ORA - La7tv : #omnibus In diretta da #Kharkiv le ultimissime notizie sul conflitto in #Ucraina con l'inviato Fabio Angelicchio: '… - calciomercatoit : ?26’ - Goretzka ci prova! Il tiro del centrocampista dal limite dell’area finisce alto ??????????#ItaliaGermania 0-0 ??#NationsLeague LIVE - calciomercatoit : ?21’ - Scamacca raccoglie palla sull’esterno: l’attaccante si accentra e prova il tiro che viene respinto, ma l’arb… -